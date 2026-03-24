Eigenaren van Scott Brash’ toppaarden uitgeroepen tot ‘Longines Owner of the Year’

Ellen Liem
Lady Pauline Harris ontvangt de trofee van Robin Cleary Parsky. Foto: Jumping Owners Club
Door Ellen Liem

De huidige nummer één van de FEI-ranking, Scott Brash, dankt die positie aan drie absolute toppaarden: Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck), Hello Folie (v. Luidam) en Hello Chadora Lady (v. Chacco-Blue). Nu zijn ook de eigenaren van deze toppaarden zijn in het zonnetje gezet. Lady Pauline Harris en Lady Pauline Kirkham zijn door de Jumping Owners Club uitgeroepen tot ‘Longines Owner of the Year’.

Mogelijk ook interessant