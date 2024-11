Eion McMahon verlaat Beerbaum Stables en begint een stal in Nederland

De Ierse springruiter Eion McMahon is naar Valkenswaard verhuist om daar zijn krachten te bundelen met zijn partner, de Zweedse amazone Wilma Hellström. De afgelopen zeven jaar was McMahon werkzaam bij Beerbaum Stables in Riesenbeck, maar nu slaan hij en Hellström hun eigen weg in met het opstarten van een nieuw bedrijf. "Ons belangrijkste doel is om op langere termijn te denken en een sterke reeks paarden op te leiden vanaf een jongere leeftijd tot Grand Prix-niveau", vertelt McMahon aan WoSJ.

In de tijd bij Beerbaum vertegenwoordigde McMahon Ierland tweemaal op de Europese kampioenschappen; in 2021 (Riesenbeck) was hij erbij met Chacon 2 (v. Chacco-Blue) en in 2023 (Milaan) zat hij in het zadel van de schimmelmerrie Mila (v. Monte Bellini). Op het EK in Milaan was er teamzilver voor de Ier, daar waar Hellström goud won met het Zweedse team op haar EK-debuut. Afgelopen weekend in Riyadh werd Riesenbeck International, mede door een dubbele nul van McMahon en de Monte Bellini-dochter, nog derde in de Longines Global Champions League Super Cup finale. Vorig jaar pakte de ploeg van Ludger Beerbaum, met McMahon aan boord, naast de GCL titel ook de GCL Supercup.

‘Nauw samenwerken’

“Ludger en Annabel zijn als tweede ouders voor me geweest en hebben me niet alleen geholpen om een betere ruiter te worden, maar ze hebben me ook door persoonlijk moeilijke tijden gesleept. Ik ben ze eeuwig dankbaar en we zullen ook nauw blijven samenwerken”,

Bron: Horses.nl/ WoSJ