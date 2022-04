EK-gouden Alexander Housen van Henk van den Broek naar Johnny Pals

Alexander Housen, die in 2021 deel uitmaakte van het gouden team op het EK voor young riders in Vilamoura en in Vlaanderen werd verkozen tot Talent van het Jaar, is een nieuwe uitdaging aangegaan. De 20-jarige springruiter is begonnen bij Johnny Pals. Daarvoor werkte Housen bij Henk van den Broek.

“Henk en ik hebben er uitvoerig over gepraat en we kwamen tot dezelfde conclusie dat ik misschien niet op de juiste plaats zat bij Henk. Johnny Pals heeft een stal goede (jonge) paarden. Bedoeling is dat ik sportief op hetzelfde niveau blijf”, aldus Alexander Housen.

Afscheid Casillas

Housen beschikt nu niet meer over zijn oogappel, de hengst Casillas van de Helle (Casall x Corrado I) waarmee hij vorig jaar Europees teamgoud won. “Kiezen is verliezen en het afscheid van Casillas is heel jammer. Ik moet Edith en Paul van stoeterij Van De Helle bedanken voor onze goede samenwerking. Het is een periode die ik nooit zal vergeten.”

