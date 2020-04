EK-hengst Casallo Z (16) met pensioen

Casallo Z (Casall ASK x Carthago) wordt niet langer in de sport uitgebracht. Dat heeft zijn ruiter Piergiorgio Bucci bekend gemaakt. De zestienjarige bij Zangersheide, KWPN en Selle Français goedgekeurde hengst wordt nu volledig ingezet voor de fokkerij.

Casallo Z sprong onder Bucci op het EK van 2013 in Herning. In 2014 en 2016 nam het duo deel aan de Nations Cup finale in Barcelona. In 2017 noteerden ze meerdere top 3 klasseringen. Door een blessure stond het fokproduct van Maurice Hermans een tijd langs de kant. Doordat terugkeer op het allerhoogste niveau er niet meer inzat, is nu besloten de hengst met wedstrijdpensioen te laten gaan.

Bron: Horses.nl