EK-paard Highland President naar Cian O’Connor

Trevor Breen heeft de thuis gefokte Highland President (Clinton x Kannan) verkocht aan Cian O'Connor. Breen en de elfjarige KWPN-ruin maakten dit jaar deel uit van het Ierse team van zilver won op de Europese Kampioenschappen in Milaan.

“Het was een genoegen om Archie te fokken en op te leiden. Hij is zo’n intelligent paard; hij wil altijd leren en in de ring vecht hij als een leeuw. Caroline en ik hebben hem thuis gereden en ik ben de enige die hem op concours uitgebracht heeft. We zijn er enorm trots op dat hij dit niveau bereikt heeft”, aldus Breen. Highland President werd gefokt door de ouders van zijn vrouw Caroline. “Ik ben mijn schoonouders Ian en Heather Black heel dankbaar voor hun vertrouwen in ons en het feit dat we hem zo lang hebben kunnen aanhouden.”

Een aantal opvallende prestaties van Breen en Highland President zijn een vierde plaats in de 1,60m LGCT Grand Prix in Riesenbeck, een vijfde plaats in de 1,60m LGCT Grand Prix in La Coruña en de vijfde plaats in de 1,60m Longines Grand Prix van Ierland.

Bron: WoS