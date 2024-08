EK-paard Nabeau van het Migroveld (13) overleden

Op 13-jarige leeftijd is Nabeau van het Migroveld Z (Nabab de Rêve x Taron de la Pomme), het toppaard van Evelyne Putters, overleden. Hoogtepunt in hun carrière was het Europees kampioenschap van 2022 in Oliva. Daar maakte de Belgische combinatie deel uit van het gouden juniorenteam, individueel wonnen ze brons. Nabeau van het Migroveld Z overleed aan complicaties na een koliekoperatie.