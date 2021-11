EK-verassing Ioli Mytilineou rijdt nu ook moeder van toppaard Levis de Muze

Ioli Mytilineou was afgelopen zomer dé verrassing van het EK springen in Riesenbeck. Met de hengst Levis de Muze (Elvis ter Putte x Tinka's Boy) was ze een van de meest besproken combinaties. Uiteindelijk eindigde het duo als elfde in de individuele finale. Nu heeft de Griekse amazone ook Heroine de Muze (Tinka's Boy x For Pleasure), de moeder van haar toppaard, te rijden.

De door Joris de Brabander gefokte Heroine de Muze begon haar carrière in de internationale sport onder Peter Carcary. Hij bleef de merrie samen met Taizo Sugitani uitbrengen in de sport. In 2017 nam meervoudig Olympisch ruiter Sugitani de teugels van Heroine de Muze volledig over. Nu is het dus de beurt aan Mytilineou met de inmiddels 14-jarige BWP-merrie.

“Het is officieel een familiefeestje nu. Dit is een geweldige dag omdat ik de reden dat mijn topper Porky (Levis de Muze, red.) geboren is, tot mijn team mag verwelkomen. Zijn moeder: Heroïne de Muze.”, schrijft Mythilineou op instagram.

Lees ook (Premium):

De ontwikkeling van… Levis de Muze

Bron: Horses.nl