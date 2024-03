El Barone 111 Z met sportief pensioen en terug naar België

De Grand Prix-hengst El Barone 111 Z (Emerald van 't Ruytershof x Libero H) gaat na een succesvolle carrière op het hoogste niveau met sportief pensioen. De hengst van Lövsta Stutteri, die met Malin Baryard Johnsson en Jens Fredricson actief was in de sport, keert komend dekseizoen terug naar Stud 111 in België, waar hij twaalf jaar geleden het levenslicht zag.

“Ondanks zijn succes in de showring vindt El Barone 111 Z de wedstrijdomgeving soms stressvol, waardoor we besloten hebben zijn sportcarrière te beëindigen. Lövsta Stutteri stelt het paard altijd voorop en daarom zal El Barone 111 Z zich in de toekomst uitsluitend op de fokkerij richten”, melden Lövsta Stutteri en Stud 111 in een persbericht.

Carrière

El Barone 111 Z werd in de jonge paarden-rubrieken uitgebracht door Rachel Steffen en Peter Kenis. Daarna sprong hij met Baryard Johnson en vervolgens met Fredricson. Hij heeft veertien goedgekeurde zonen en zijn eerste nakomelingen springen inmiddels op internationaal niveau.

Bron: Persbericht