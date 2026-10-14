Elfstedenspringen en tuigsport maakt zich op voor de Friese Avond

Op vrijdag 16 oktober vormen (inter)nationale springsport en de absolute top van de Friese tuigsport samen het decor van een avond vol sport, traditie en beleving. Met het spectaculaire Friese Elfstedenspringen en een programma vol nationale kampioenschappen en prestigieuze rubrieken belooft de Friese Avond powered by Robben Metaalrecycling Groep opnieuw een hoogtepunt van Indoor Friesland te worden.

De avond wordt geopend met het Friese Elfstedenspringen, terug van weggeweest!, waarin (inter)nationale springruiters en -amazones de strijd met elkaar aangaan in een spectaculaire rubriek die inmiddels onlosmakelijk met Indoor Friesland is verbonden. De combinatie van topsport, snelheid en een sfeervolle ambiance maakt deze wedstrijd ieder jaar opnieuw tot een indrukwekkende start van de Friese Avond.

Van springspektakel naar tuigsport

Na het springspektakel verschuift de aandacht naar de tuigsport. Op het programma staan het Nederlands Kampioenschap Tweespannen voor de concourswagen, het Nederlands Kampioenschap Dekhengsten, de Prijs der Besten, de Ereklasse voor de Sjees, Tweespannen voor de Sjees, Young Riders voor de concourswagen en Tuigen onder het Zadel. Daarnaast wordt ook het Tuigpaarden Kampioenschap van het Noorden met de beste tuigpaarden uit Noord-Nederland. Die uitslag wordt voor 50% bepaald door de jury en voor 50% door de applausmeter, dus dat belooft een spannende strijd te worden.

Voor de Friese rubrieken verschijnen uitsluitend de allerbeste aanspanningen en combinaties aan de start. De deelnemers hebben zich al geplaatst tijdens wedstrijden het afgelopen seizoen en kunnen zich dus op maken voor een spannende strijd.

De Friese Avond powered by Robben Metaalrecycling Groep wordt verreden op vrijdag 16 oktober. Meer informatie over het programma en de kaartverkoop is te vinden via de website van Indoor Friesland.