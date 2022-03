Emile Hendrix: ‘Eind CH Midden-Limburg benadrukt groei paardensport’

Ruim drie decennia geleden werd de eerste editie van Concours Hippique Midden-Limburg georganiseerd. Het concours dat in 1991 begon bij Manege de Leistert in Roggel verhuisde eenmaal van locatie en trok in de hoogtijdagen de beste ruiters van Nederland naar Limburg. “Aan alle goede dingen komt een eind”, legt Emile Hendrix uit over het evenement dat van 18 tot en met 20 maart plaatsvindt bij het Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg.

Lid van het organiserend comité is Hendrix sinds het begin. “Door de jaren heen groeide dit concours uit tot een van de meest prestigieuze nationale wedstrijden van ons land. De aller beste ruiters van Nederland, van heinde en verre, deden mee. Het evenement was een hele happening, het leefde echt onder alle springruiters. Zowel sportief als organisatorisch was het een paradepaardje met voor die tijd ook een heel goed gevulde prijzenpot.”

Genoeg te verdienen

Interessant prijzengeld, waaronder 10.000 euro te verdelen in de Grote Prijs, is ook bij de laatste editie van het concours gegarandeerd. “Door alle internationale wedstrijden, zowel in de regio als bijvoorbeeld met de Tours in het zuiden, is het animo voor CHML aan het afnemen. Vanuit de basissport is er nog veel vraag, maar de deelname aantallen in bijvoorbeeld de Grote Prijs lopen wel terug. We merken dat de structuur van het wedstrijd organiseren in Nederland aan het veranderen is en daar moeten we op inspelen.”

Geven en nemen

Het bestuur van het concours telt naast Emile Hendrix nog een trouwe garde aan leden van het eerste uur. “We zijn deze paardensportliefhebbers veel dank verschuldigd voor al hun inzet.” Door de jaren heen zette ook de jongere generatie van de familie Hendrix zich in voor het evenement. “Onze familie verdient de kost met de paardensport en de handel die daarmee gemoeid gaat. Daarmee nemen we iets, maar we geven met concoursen als deze ook iets terug. In samenspraak is besloten dat dit de laatste editie is. De jeugd heeft nieuwe ideeën.”

Het is goed geweest

“Er zal waarschijnlijk meer focus gelegd worden op Jumping Peel en Maas, het outdoor concours dat de laatste week van juli georganiseerd wordt bij Stal Hendrix in Kessel. Wat betreft Concours Hippique Midden-Limburg is het goed geweest en we vertrouwen erop dat we een waardig eind hebben met de laatste editie”, besluit Hendrix.

Meer informatie

Bron: Persbericht