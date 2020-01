Emma Augier de Moussac geschorst om gebruik verboden middelen

Een week geleden werd bekend gemaakt dat Emma Augier de Moussac om toen nog onduidelijke redenen is geschorst door de FEI. Inmiddels is te kennen gegeven de schorsing heeft plaatsgevonden door het gebruik van hydrochloorthiazide. Een medicijn dat de bloeddruk verlaagt en de pompkracht van het hart verbetert.

De Tsjechische amazone werd positief getest op CSI-W Boedapest in juni vorig jaar. De schorsing van Augier de Moussac is ingegaan op 23 december 2019.

Zolang de schorsing duurt, neemt trainer Vincent Voorn de paarden van de amazone over.

Bron: World of Showjumping

