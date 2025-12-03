Emma Bocken vormt niet langer een combinatie met Kadessa Z (Kannan x Harley). Met de thuisgefokte merrie nam de amazone deel aan drie EK’s. De 11-jarige Kannan-dochter is verkocht aan Stal Hendrix.
had eerste sport. de op onder vanaf Z en op zevenjarige Kadessa Bocken reed vierjarige Springpaarden, de Als de eerste het zesjarige Bocken Jonge leeftijd Bocken WK. zadel haar WK merrie concoursen het in haar merrie Emma voor sprong internationale
Drie EK’s
buiten de de deel en bij junioren keer vierde werden het Springen. de ze In twee Minore De dat reservekampioen nam de jaar Europese het 2022 team bij en kampioenschappen: Bocken teamzilver. bij jaar maakten het medailles. net 2024 In en Kadessa viel Oliva keer van dat opnieuw team uit EK riders combinatie deel daarop young van in in de Op young Nederlandse een drie won er aan was plaats met zilver het riders. het op Gorla NK
geschenk Waar
zien deel de Giampiero wens Bocken in reis.” bracht “Na ze en veel Dit worden 1,45 uit dat geschenk”, en jaar steeds elf stal dankbaar 20-jarige het nog Kadessa groeien, altijd om aldus leren vorige Hun voor Emma haar “Ik in het maand prachtige m. Bocken. Garofalo ongelooflijke Haar een merrie Hendrix heeft laatste te Stal met ben Ik paard uit de CSI was vandaag maken jaren is, waar verlaten. Maastricht. van succes de was Kadessa.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.