Ensor de Litrange LXII met pensioen

Na een succesvolle carrière stuurt Lorenzo de Luca de zeventienjarige Ensor de Litrange LXII (Nabab de Rêve x Mr. Blue) met pensioen. De BWP-ruin gaat zijn pensioen doorbrengen bij Stephex Stables. Ensor de Litrange LXII liep in april dit jaar zijn laatste wedstrijd op Indoor Brabant.

Hoogtepunten uit de carrière van De Luca en Ensor de Litrange LXII zijn onder andere het winnen van de landenwedstrijd in Rome, de Global Champions Tour Grand Prix in Shanghai en Valkenswaard in 2017 en een jaar later werden ze tweede in de CSI5*-W Grand Prix in Lyon.

Bron: Stud for Life