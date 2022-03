Eric Lamaze beëindigt ruitercarrière: ‘Helaas eerder dan ik van plan was’

De Canadese topruiter Eric Lamaze (53) vecht al meerdere jaren tegen een serieuze ziekte. Om die reden moest hij eerder een noodgedwongen pauze nemen van de springsport. Nu heeft de Olympisch kampioen tot zijn spijt bekend gemaakt dat zijn carrière als ruiter beëindigd is.

Eric Lamaze, die sinds 2017 met een hersentumor kampt, reed zijn laatste wedstrijd vorig jaar september op het prestigieuze CSIO5* Spruce Meadows in Calgary. Toen won hij met het Canadese team de Nations Cup. Vervolgens deed de topruiter een stap terug om zich te focussen op zijn gezondheid, niet wetende dat Spruce Meadows zijn allerlaatste wedstrijd zou zijn.

Veel verdriet en lichtpuntje

“Ik heb deze beslissing met heel veel verdriet genomen”, zegt Lamaze. “Een deel van mij is erg ontdaan omdat ik gestreden heb tegen kanker met de hoop om weer te kunnen rijden en ik vind het verschrikkelijk dat dat niet zo zal zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik met pensioen zou gaan als de tijd daar rijp voor was. Mijn gezondheidsproblemen hebben me gedwongen die beslissing eerder te nemen dan ik eigenlijk van plan was. Maar het lichtpuntje is dat ik de wil om te winnen nog steeds in me heb en als chef d’equipe kan bijdragen aan het Canadese team en de sport waar ik van houd.

Als zij winnen, win ik ook

“Nu ga ik me focussen op het overdragen van mijn kennis aan collega-ruiters”, vervolgt Lamaze. “Het lesgeven en de voorbereiding van ruiters en paarden op grote kampioenschappen heb ik altijd heel graag gedaan. Ik wil deze ruiters alle kansen geven die ikzelf heb gehad. Ik heb grote plannen voor de toekomst en wil iedere Canadese ruiter helpen hun dromen uit te laten komen. Als zij winnen, win ik ook.”

Zuur maar vrede

Sinds zijn functie als chef d’equipe, leidde Lamaze het Canedese team naar tweede plaatsen in de Nations Cup-wedstrijden van Wellington en Coapexpan. “Mijn nieuwe functie heeft veel meer tijd in beslag genomen dan ik aanvankelijk verwacht had maar ik hou van de energie en de weg die we ingeslagen zijn. Het enthousiasme van de ruiters en de steun die zij me geven, hebben mijn beslissing makkelijker gemaakt. Wat ik persoonlijk opgeef, krijg ik tienvoudig terug van de ruiters op hun weg naar succes. Ja, het is zuur. Maar wetende dat ik in een andere rol nog steeds een grote bijdrage kan leveren aan de sport, geeft me vrede met mijn beslissing.”

Bron: Persbericht