Eric Lamaze: ‘Ik gebruik mijn energie voor paarden en sport’

Eric Lamaze heeft zich gevestigd op Les Ecuries d’Ecaussinnes, de stal van de Belg Christophe Ameeuw. De aan een hersentumor leidende Canadese springruiter is nog steeds actief in de sport en heeft voor dit seizoen nog wedstrijden op het oog. De Canadees blijft doen wat hij kan. Lamaze: ''Nu is de tumor verdwenen, maar de rest van het lichaam is niet goed. Als ik de kans heb om te leven tot de Olympische Spelen in Tokio, heb ik veel geluk gehad.''

Lamaze heeft de Stephex Masters in Brussel en de Spruce Meadows Masters in Calgary achter de rug. Oktober staat voor de Canadees in het teken van vakantie. In november keert de springruiter terug naar Europa om zich voor te breiden op de indoorconcoursen in Parijs en Genève. Het winterseizoen brengt Lamaze in Florida door.

Nieuwe plek

De springruiter voelt zich goed op de stal van Ameeuw. Lamaze: ”De afgelopen jaren hebben mijn teams en ik weken gezocht naar stallen om in het Europese seizoen gebruik van te maken. Het voortdurend reizen tussen activiteiten in de VS en in Europa begon vermoeiend te worden. Op een dag, terwijl ik op vakantie in Amerika was, bood ik aan Ameeuw aan om het hele complex te huren, inclusief de winterperiode als wij in de VS waren. Hij vond het idee interessant en we vonden een goed compromis. We kunnen niet gelukkiger zijn dan hier. We hebben geweldige trainingsfaciliteiten en voorzieningen.”



Teamticket voor Tokyo

Het Canadese team kwalificeerde zich vorige maand, op de Pan American Games in Lima, voor de Olympische Spelen in Tokyo. De Canadese springruiters eindigde op een vierde plaats. Lamaze: ”Deze prestatie vind ik catastrofaal, omdat er weinig concurrentie was. We hebben geen reden om het ticket naar Tokyo te vieren.”

Betere prestatie leveren

Lamaze: ”Zelfs al was het niet het beste team in de geschiedenis, moesten de ruiters het beter doen dan de vierde plaats. Het ergste was dat bijna alle ruiters tevreden waren over hun prestatie. Het is lang geleden dat we zijn teruggekeerd zonder medaille op de Pan American Games. In 2011 werd het Canadese team ook vierde. Ik heb zelf de wedstrijd in Lima geannuleerd, omdat ik mij niet op mijn gemak voelde om naar Peru te reizen met mijn gezondheidsproblemen en zonder artsen.”

Bron: Grand Prix Replay