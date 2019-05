Eric Lamaze over hersentumor: ‘Doorgaan met rijden tot het niet meer kan’

Eric Lamaze, met de legedarische hengst Hickstead (v. Hamlet) olympisch kampioen van 2008, is de meest succesvolle springruiter in de Canadese historie. De 51-jarige ruiter gaf een emotioneel interview aan RMC Sport. Daarin vertelt de ruiter over zijn hersentumor waarmee hij sinds anderhalf te kampen heeft en die zijn lichaam verwoest.

“Het duurde heel lang totdat ik in staat was om het met de mensen om me heen te bespreken”, aldus Eric Lamaze. “Het laatste wat ik wilde was hen bang maken en ik wist niet hoe ik het moest vertellen. Ik trok me uit het sociale leven van heel veel mensen terug en ging vroeg naar bed. Ik probeerde te blijven rijden en had besloten om door te gaan met rijden tot de dag dat ik dat niet meer zou kunnen. In mijn hoofd was ik oké maar mijn lichaam zei ‘nee’. Toen besloot ik Amerika te verlaten omdat ik dacht dat dit het einde was.”

Wedstrijdsrentree

Lamaze is van plan om te blijven rijden zolang zijn lichaam dat toelaat. Na een wedstrijdpauze van bijna zes maanden keerde hij afgelopen maart op het Winter Equestrian Festival terug in de ring. Vervolgens reed Lamaze de Global Champions Tour in Miami en de Royal Windsor Horse Show in Groot-Brittannië. Daar behaalde hij met Chacco Kid (v. Chacco-Blue) de derde plek in het 1,55 m.

Doorzettingsvermogen

Ook afgelopen weekend toonde de topruiter zijn doorzettingsvermogen. In La Boule bracht hij Firkov Du Rouet (v. Baloubet du Rouet), Coco Bongo (v. Caretino) en Chacco Kid aan de start. Met Chacco Kid sprong hij naar de tweede plek in het 1,50 m. en daarnaast zette hij voor het Canadese team de op een na beste prestatie neer de Nations Cup.

Bron: RmcSport