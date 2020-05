Eric Lamaze over legendarische Hickstead: ‘Hij was het beste paard van de wereld’

Spruce Meadows deelt bijzondere sportmomenten uit het verleden. Zo spraken ze met de gouden olympiër Eric Lamaze. Hij vertelt over zijn eerste overwinning op internationaal niveau met de legendarische hengst Hickstead (Hamlet x Ekstein).

In 2005 wonnen Eric Lamaze en de door B. van Schijndel uit Maren-Kessel gefokte Hickstead op Spruce Meadows. Lamaze wist dat hij een speciaal paard had toen hij als beste uit de bus kwam in de ATCO Midstream Cup. “Ik herinner de barrage alsof het gisteren was”, blikt Eric Lamaze terug.

Olympisch goud

In 2008 wonnen Hickstead en Lamaze, die in Hong Kong zijn olympische debuut maakte, olympisch goud. Ook in de landenstrijd was het Hickstead die over de allerbeste kwaliteiten beschikte en zijn team op sleeptouw nam naar het teamzilver. Eén paard met zowel een gouden en een zilveren medaille op de Spelen: het demonstreerde wederom zijn geweldige kwaliteiten.

Erkenning bij KWPN

In januari 2009 volgde de KWPN-erkenning van Hickstead. Vervolgens werd in februari op de KWPN Hengstenkeuring bekend gemaakt dat de hengst was verkozen tot KWPN Paard van het Jaar 2008.

Gescheurde aorta

In 2011 overleed Hickstead tijdens de wereldbekerkwalificatie in Verona. “Hij was het beste paard van de wereld”, zei Eric Lamaze nadat een gescheurde aorta het leven van Hickstead beëindigde.

Bron: Spruce Meadows