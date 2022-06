Eric Lamaze’s WEG-paard Chacco Kid (16) uit de sport

Eric Lamaze heeft het sportieve pension van toppaard Chacco Kid (Chacco-Blue x Come On) aangekondigd. De Oldenburger, waarmee Lamaze onder andere sprong op de WEG van 2018 in Tryon, blesseerde zich afgelopen zondag onder Beth Underhill in het 1,50 m. van Spruce Meadows. Lamaze ziet een lange revalidatie niet zitten en de 16-jarige ruin mag nu van zijn pensioen gaan genieten.

“Chacco landde en draaide na de Rolex dubbel en toen raakte een van zijn achterbenen zijn voorbeen”, legt Eric Lamaze uit.

Teveel gevraagd

“Normaal gesproken zou hij een voorijzer afgetrapt hebben maar dat was nu niet het geval. Dat resulteerde in een blessure aan zijn check ligament. Met zijn zestien jaar is het teveel gevraagd om te verwachten dat Chacco terug kan komen en weer kan springen. Daarom hebben we besloten om hem van zijn pensioen te laten genieten.”

Bron: Eric Lamaze