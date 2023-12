Ermitage Kalone uitgeroepen tot Belgisch Paard van het Jaar 2023

Op Jumping Mechelen is Ermitage Kalone (v. Catoki) gehuldigd als Belgisch Paard van het Jaar 2023. De goedgekeurde KWPN-hengst sprong dit jaar bijna 20 internationale rubrieken en maakte daarin maar één springfout. Het hoogtepunt dit jaar was het Belgisch kampioenschap in Lanaken, waar hij de titel op zijn naam schreef.

De 9-jarige vos is in eigendom van Joris van Dijck, die de hengst als 2-jarige kocht via een advertentie in het Franse tijdschrift L’Eperon. Op basis van zijn uitstraling kocht van Dijck de hengst van de fokker en kwam hij vervolgens naar België. Als 3-jarige werd Ermitage Kalone goedgekeurd bij het BWP en vorig jaar werd hij ook door het KWPN erkend.

Bron: Horseman.be