Familie Moerings verkoopt NK-gouden Hardesther

De familie Moerings heeft afscheid genomen van hun eigengefokte Hardesther (Kannan x Cardento). De achtjarige merrie won vorige maand op het NK in Kronenberg onder Bas Moerings de gouden medaille bij de young riders en gaat haar carrière nu voorzetten onder een nieuwe ruiter.

“Dit paard heeft niet alle ervaring van de wereld, maar het is een vechter”, vertelde Bas Moerings na het winnen van de titel.

Internationale successen

Moerings en Hardesther maakten in 2017 hun internationale debuut in Valkenswaard en later dat jaar sprongen ze in Lanaken. In 2018 nam de combinatie deel aan twee CSI’s: Valkenswaard en Lier. In Lier reden ze twee keer voorop in de ereronde. In 2019 sprong het paar naar een eerste plaats in Geesteren en daarna gingen ze nog naar Lanaken. Hun laatste internationale wedstrijd was afgelopen juli in Lier. Daar sprong de merrie meerdere foutloze rondes.

Halfbroer Fosther

Hardesther werd gefokt uit Bardesther, die door Eline Moerings in de (internationale) sport wordt uitgebracht. Uit deze merrie heeft Bas nu nog de tienjarige ruin Fosther (v. Vigo d’Arsouilles) tot zijn beschikking.

