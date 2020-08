Federico Fernandez: ‘Ik leef iedere dag alsof het mijn laatste is’

Drievoudig Olympisch springruiter Federico Fernandez was op 19-jarige leeftijd één van de slechts drie overlevenden van een vliegtuigcrash. In een interview met Horse & Hound vertelt de Mexicaanse ruiter over wat voor invloed dit op zijn leven heeft gehad.

Hoewel de vliegtuigcrash voor grote veranderingen zorgde, heeft het uiteindelijk een hoop positieve dingen met zich meegebracht volgens Fernandez. “Op dit punt in mijn leven is het misschien makkelijk om te zetten, maar als ik m’n leven opnieuw mocht doen, zou ik het niet veranderen.”

Gelukkig persoon

“Vanaf die dag heb ik geleerd me niet druk te maken om dingen die er niet toe doen, om me te focussen op dingen die ik kan veranderen en niet op dingen die ik niet kan veranderen. Ik leef iedere dag alsof het mijn laatste is. Ik wil een leven waarin ik ’s avonds naar bed ga en niet kan wachten om aan de volgende dag te beginnen. Als dat iedere dag lukt, ben je een heel gelukkig persoon.”

Slecht zicht

Het enige nadeel van het ongeluk is volgens Fernandez zijn zicht. “Dat maakt het voor mij lastig om deel te nemen aan indoorwedstrijden. “Daglicht is prima en het licht in stadions is zelfs nog beter, maar ik heb een probleem met lampen. Mijn pupillen blijven in dezelfde positie, dus van licht naar donker schakelen is heel lastig.”

Bron: Horse & Hound