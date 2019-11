FEI wil verplicht medisch onderzoek ruiter en paard na val in parcours

Op de Algemene Vergadering van de FEI in Moskou, is onlangs besloten enkele wijzigingen in de springsport door te voeren. Eén daarvan is het verplicht stellen van medisch onderzoek van ruiter en paard na een val in het parcours. Daarnaast hoeven juryleden die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt niet meer met pensioen. Daarvoor wordt een ander evaluatiesysteem ingevoerd.

Het medisch onderzoek van een gevallen ruiter dient ten alle tijde uitgevoerd te worden, ongeacht waar en in welk parcours. Dat geldt eveneens voor het desbetreffende paard. De medische dienst zal aan de hand van het onderzoek beslissen of de combinatie nog verder aan start mag komen op het evenement.

Naast de medische check en de verandering in de pensioenleeftijd, is er ook een wijziging doorgevoerd wat betreft de sporen. Zo mogen wielsporen met scherpe randen, punten en hoeken niet meer gebruikt worden.

Bron: Spring Reiter

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!