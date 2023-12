Filip Lacus nieuwe Chef d’équipe Belgische springjeugd

''De ambitie die ik heb voor de jeugd is heel simpel: gewoon nog veel beter worden!'' Dit zijn de woorden van de nieuwe chef d'équipe voor de Belgische springjeugd, Filip Lacus, aan het KBRSF. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van zowel het Pony- , Children - , Junior - als Young Riders team.

De Topsportcel Jeugd Jumping van KBRSF, LEWB en Paardensport Vlaanderen hebben besloten om vanaf 2024 over te stappen op een nieuw format voor de begeleiding van de springjeugd. In plaats van twee teambegeleiders maken ze de overstap naar één chef d’équipe voor alle teams. Lacus vervangt hiermee Jean-Jacques Mathijs en Rik Deraedt, die jarenlang succesvol waren als teambegeleiders.

Teamspirit

Filip Lacus (48) heeft jarenlang ervaring als ruiter en runt al z’n halve leven zijn eigen stal. Aan het KBRSF vertelt hij het volgende over zijn aanstelling als teamcoach: ” Een van mijn leuzen is: Er is een weg die je moet volgen om prestaties waar te maken. Teamspirit speelt daarbij natuurlijk ook een grote rol. Naar een Europees Kampioenschap moet je gaan met een gemeenschappelijk doel, anders lukt het niet. En begrip moet er zijn bij alle partijen, ook voor de Chef d’équipe.

Bron: Horses.nl /KBRSF