Frank Schuttert: ‘Naar België gaan was de belangrijkste beslissing voor mijn carrière’

Frank Schuttert reed in 2012 zijn eerste internationale 1,60m met Winchester HS (Numero Uno x Nimmerdor). Het jaar daarna schreef de jonge ruiter meerdere internationale Grand Prix' op zijn naam, een voorbode voor wat daarna een uiterst succesvolle carrière zou worden. Sinds datzelfde jaar heeft Schuttert zich in België gevestigd, bij Jos Lansink. "Dat was de belangrijkste beslissing voor mijn carrière", vertelt hij aan Grand Prix.

“Ik vertelde mijn ouders dat ik van school wilde gaan en me volledig op de paardensport wilde richten. Hoewel we thuis een prachtige accommodatie hebben, leek het me een goed plan om elders ervaring op te doen. Dus trok ik de stoute schoenen aan en belde Jos (Lansink, red.) op. Uiteindelijk heb ik hem overtuigd. Het plan was dat ik en maand zou blijven om te kijken of het goed werkte.” Ruim zeven jaar later is Schuttert nog steeds gevestigd bij Lansink.

Winchester HS

Na het behalen van mooie successen bij de jeugd, met onder andere deelname aan Europese kampioenschappen, stroomde Schuttert door naar de senioren. Zijn eerste grote successen behaalde hij met Winchester HS, die net als Schuttert zelf uit Ommen komt. “We kenden zijn fokker, Gerbrand van Geesten. Ik was nog jong en op zoek naar een goed paard voor bij de junioren, maar in de eerste instantie dat ik dat Winchester wat te lastig voor me was.”

Van ups en downs naar Grand Prix-winst

Schutterts vader had er echter alle vertrouwen in. “Hij geloofde er vanaf het kleine begin in. Winchester was heel bijzonder, soms zelfs een beetje gek. Maar hij sprong altijd en toonde veel kwaliteit.” Er volgde een periode van ups en downs. “Het kostte veel tijd om een combinatie te vormen.” In 2012 won het duo de Grand Prix van CSI3* Donaueschingen. “Dat was de eerste keer dat we een internationale 1,60m sprongen.”

Grote doorbraak

In 2013 volgde de grote doorbraak. “We kregen in januari dat jaar de kans om deel te nemen aan Jumping Amsterdam, één van de belangrijkste wedstrijden in Nederland. Winchester won daar zijn tweede Grand Prix op 1,60m. Daarna ging alles heel snel.” Schuttert werd geselecteerd voor het CSIO5* Nations Cup-team in Al-Aïn. Daar reden ze dubbel nul. Een paar weken later leverde Schuttert wederom een belangrijke bijdrage voor de Nederlandse winst in La Baule. Nog een paar weken later kwam Schuttert thuis met Europees young riders-goud.

In het diepe gegooid

Maar Schuttert staat niet alleen aan de basis van Winchester HS. Hij leidde onder andere Chianti’s Champion, Epleaser van ’t Eike en Go Easy de Muze op. Zelf kan hij voor grote wedstrijden rekenen op Lyonel D (Little Joe x Chacco Blue). Na de verkoop van Chianti’s Champioen, werd Lyonel D wat in het diepe gegooid. “Als ik Rob (Ehrens, red.) nu vertel dat ik een nieuw paard heb waar ik veel geloof in heb, geeft hij me een kans. Met Lyonel D was het misschien wat vroeg, maar hij had al goede dingen laten zien.”

Samenwerking niet uitgesloten

Schuttert, die al droomt van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, heeft voorlopig nog geen plannen om België te verlaten, maar het spookt ook door zijn hoofd om op een dag samen te gaan werken met zijn broer, Hendrik-Jan. “We hebben het nog nooit echt besproken, maar het is mogelijk dat we ooit samen iets gaan doen.”

Bron: Grand Prix