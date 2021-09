Frank Schuttert weg bij Jos Lansink

Na een periode van ruim acht jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen Frank Schuttert en Jos Lansink. Schuttert kwam in 2013 bij Lansink en boekte sinds die tijd talloze successen met onder andere Chianti's Champion (v. Champion du Lys), Go Easy de Muze (v. Vigo d' Ausoulles) en Lyonel D (v. Little Joe).

“Het was geen makkelijke beslissing”, vertelt Frank Schuttert aan World of Showjumping. “Ik was 19 toen ik bij Jos kwam en we hebben samen zoveel bereikt. Ik ben dankbaar wat hij voor mij en mijn carrière heeft gedaan maar nu voel het alsof het de tijd is om verder te gaan.”

Deur open

Schuttert heeft nog niet bekend gemaakt waar hij nu gaat rijden. “Natuurlijk hebben we thuis ook een fantastische stal, die mijn broer runt. Dus dat is een optie. Maar ik wil de deur openhouden voor alle mogelijkheden.”

Bron: WOS