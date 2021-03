Franke Sloothaak: ‘Tegenwoordig veel meer goede paarden dan in mijn tijd’

In de serie 'Toppers van 71 jaar CHIO' sprak de organisatie van het evenement de afgelopen tijd met verschillende toppers uit de sport over hun mooiste herinneringen aan het concours in het Kralingse Bos. Deze keer is het de beurt aan Franke Sloothaak die met drie overwinningen in de Grote Prijs een unieke prestatie leverde op CHIO Rotterdam. De geboren Fries, inmiddels al jaren Duits staatsburger, voelt zich nog steeds Nederlander.

Al vroeg was het alles voor de sport voor Franke Sloothaak: “Voordat ik mocht rijden in Rotterdam, was ik er al een keer als toeschouwer geweest. Dat was in 1975, met een vriend van mij, Frank Bouman, 17 jaar was ik toen. We gingen met de trein, op vrijdag, om de landenwedstrijd te kunnen zien. Ik weet ook nog dat we helemaal boven op de tribune zaten en dat Duitsland won. Ook herinner ik me nog dat er mensen naast ons zaten die tijdens het volkslied niet wilden gaan staan, omdat ze de oorlog mee hadden gemaakt. Ik denk dat ik 22 jaar was toen ik voor het eerst in Rotterdam mocht rijden en had toen Rex the Robber en Argonaut mee. De laatste kwam het jaar ervoor nog met Johan Heins aan de start en Rex werd voordat ik de teugels overnam door mijn toenmalige werkgever Alwin Schockemöhle zelf gereden.”

Eigenlijk half thuis

“Ik reed altijd graag in Rotterdam. Niet alleen, omdat ik er veel gewonnen heb, maar ook omdat ik het er zo gezellig vond. Ik vond het er fantastisch! Als ik aan Rotterdam denk, denk ik aan het pannenkoekenhuis De Big en het Stroodorp. Ik ging er o.a. zo graag heen omdat ik ieder jaar dezelfde mensen tegen kwam, dat gaf zo’n vertrouwd gevoel. Ik zag er ook altijd veel vrienden, het was eigenlijk half thuis voor mij. Ook de prijzen vond ik altijd mooi in Rotterdam. Een beker is leuk, maar als je veel wint, staan ze op een rijtje en daar kan je verder weinig mee. In Rotterdam kreeg je altijd iets speciaals, prijzen met smaak, zo heb ik bijvoorbeeld eens een hele mooie zilveren bestek-set gewonnen. Nog even over die zelfde mensen ieder jaar, ik heb daar bewondering voor, dat mensen ieder jaar vrije dagen opnemen om te helpen op een concours.”

Gestolen auto

“Een minder positieve herinnering aan Rotterdam is dat mijn auto eens gestolen is bij het hotel waar ik sliep. Hij is nooit meer terug gevonden. Aan dat zelfde hotel heb ik echter ook een hele leuke herinnering. Jaren achtereen stond dezelfde barkeeper achter de bar en die wist ieder jaar nog welk drankje wij ruiters dronken. Het is echt heel leuk als je binnen komt en zonder te vragen je favoriete drankje wordt neergezet.”

Half jaar eruit

“1986 was een minder jaar voor me in Rotterdam. Ik had een stop in de landenwedstrijd en wilde daarna in de inspringpiste nog even verder springen en mijn paard goed op stal zetten. Echter dat ging mis, ik scheurde mijn buitenband, twee kruisbanden en mijn meniscus. Een half jaar ben ik er daarna uit geweest.”

Allemaal iets bijzonders

Sloothaak heeft veel goede paarden gehad, heel veel, met maar liefst 30 paarden heeft hij Grote Prijzen gereden. Is er één hele speciale bij ? In tegenstelling tot eigenlijk alle andere toppers die het CHIO sprak heeft hij dat niet. “Ik heb het geluk gehad veel goede en speciale paarden te mogen rijden, allemaal hadden ze iets bijzonders voor me. Rex the Robber was in het begin van mijn carrière speciaal voor me. Weihaiwei heeft niet alleen heel veel gewonnen, maar had met haar blauwe ogen en veel wit ook een bijzonder uiterlijk. Walzerkönig, Joly Coeur, Conrade, allemaal hadden ze iets bijzonders. Ik vind het niet eerlijk tegenover de andere paarden om één paard te noemen, ze hebben het allemaal voor me gedaan.”

Nooit zelf uitgezocht

“Een ruiter zonder paard is gewoon een mens dat kan lopen… Ik heb zelf ook nooit paarden uitgezocht, ze werden me toegewezen. Tegenwoordig zijn er veel meer goede paarden dan in mijn tijd, de fokkerij heeft ons daarbij heel goed geholpen. Paarden als Dominator Z van Christian Ahlmann en de paarden van Daniel Deusser zijn natuurlijk geweldig. Ik kijk trouwens als ik les geef niet naar hoe goed een paard is, maar wie ik graag zou helpen, waar ik mogelijkheden zie als combinatie.”

Losspringen op bospaden

Het is al enige tijd gereden dat Sloothaak in Rotterdam aan de start kwam. Heeft hij eigenlijk alleen op gras gereden of heeft hij ook de all weather bodem nog meegemaakt? “Het laatste jaar dat ik in Rotterdam reed, was op zand, ik reed toen onder andere Joly Coeur. Er waren vroeger niet zoveel bouwers, maar ik heb er toch verschillende meegemaakt, Sieto Mellema uit Groningen, Theo van Vugt, Henk Jan Drabbe, Olaf Petersen. Ze bouwden allemaal anders, wilden met hun tijd mee. Er waren ook altijd typisch Rotterdamse hindernissen en ook de bomen in de piste waren kenmerkend voor CHIO Rotterdam. De inspringpiste was in mijn tijd vaak nat, zo nat dat we zelfs op de bospaden hebben ingesprongen. Zelfs het inspringen in Rotterdam was gezellig, tegenover de al eerder genoemde Big, altijd met veel publiek. Gezelligheid is echt kenmerkend voor het CHIO, met al die vrijwilligers, al die passie, ik heb daar van genoten.”

Kaarten en golfen

Sloothaak rijdt al enige tijd geen concoursen meer, hoe vult hij zijn dagen en komt hij nog in Rotterdam? “Ik rij nog veel en geef veel les, daar vul ik voornamelijk mijn dagen mee. Les geven doe ik heel graag, al vanaf mijn 15e. Als ik mogelijkheden in een ruiter of combinatie zie, vind ik het heel mooi om ze te begeleiden en liefst naar het hoogste niveau te brengen. Vroeger kaartte ik graag, nu mag ik graag golven. Ik voetbal zelf niet, maar kijk het wel en heb geen voorkeur voor Nederland of Duitsland, ik ben een Fries en meer dan dat kan een mens niet worden! Voor COVID-19 ging ik regelmatig naar China om te rijden, maar dat doe ik nu niet meer. Doordeweeks rij ik en geef ik les en in het weekend ga ik niet meer op pad. Ik heb teveel mensen die ik wil helpen en via ClipMyHorse en andere livestreams kan ik iedereen zien en telefonisch mijn reactie en instructie geven na een start.”

Nog steeds nieuwe dingen

Ondanks dat Sloothaak in zijn carrière bijna wekelijks in de prijzen reed, horen we nu weinig meer van hem. Zijn er dingen die we nog niet weten, maar die hij wel leuk vindt om te vertellen? De Duitse Nederlander is duidelijk gek op zijn paarden, maar ook op zijn honden. “Ik heb twee fantastische honden waar ik heel gek mee ben. In mijn concourstijd had ik ook een bijzondere hond: Lehea. Ze ging altijd mee op concours en was heel intelligent. Als ik ging rijden, bleef ze bij stal geduldig wachten, zij was voor mij een hele fijne begeleiding die er altijd was als ik van huis was. Ook vind ik het mooi om te vertellen dat ik nog steeds leer. Door mensen te trainen en begeleiden, ontdek ik nog steeds nieuwe dingen om mijn leerlingen te instrueren. In Nederland kom ik nog regelmatig bij Johan Heins, degene die mij naar Duitsland heeft gebracht toen ik 16-17 jaar was. In 1976 ben ik naar Duitsland gegaan en nooit meer teruggekomen.”

Speciale sponsor

In San Patrignano (een Italiaanse liefdadigheidsinstelling die de strijd aanging tegen drugs) had Sloothaak een bijzondere sponsor. “San Patrignano is helaas uit de internationale sport, maar in mijn tijd waren zij heel speciaal. Het was uniek wat ze deden. Ze deden er echt alles aan om mensen met drugsproblemen terug in de maatschappij te brengen. Zowel toen als nu achteraf vond ik het heel speciaal om voor zo’n speciaal doel te rijden. Ik heb trouwens ook eens met mensen uit Rotterdam over hetzelfde doel gesproken in Italië, maar ik weet niet of daar iets is uitgekomen.”

Corona

Ter afsluiting van het interview zegt Sloothaak: “Ik wil graag het thema van de huidige dag, Corona aanhalen. Het houdt ons al geruime tijd stil en we weten niet hoe onze toekomst eruit ziet. We denken dat het snel weer beter wordt, maar is dat zo? Hoeveel bedrijven gaan er nog failliet en is er geld om alles weer op te bouwen? De politiek moet beslissingen gaan nemen, omdat veel mensen en bedrijven op de rand van de afgrond staan. We moeten inmiddels niet alleen aan onze gezondheid denken, maar ook aan de maatschappij! Ook voor de sport wordt het steeds moeilijker, omdat het ook voor veel sponsoren steeds meer een probleem wordt om geld uit te geven. Ik noem nu de sporters en sponsoren, maar er zijn ook veel bedrijven die van de paardensport leven, voor hen wordt het ook steeds moeilijker als wedstrijden en concoursen stil liggen. Gaan de Olympische Spelen plaatsvinden, het EK, de Nations Cup, de Global Champions Tour, het wordt er allemaal niet gemakkelijker op. Natuurlijk de besmettingen stijgen weer, maar dat komt ook, omdat er meer getest wordt. Soms onnodig veel, ik vind dat we alleen moeten testen als mensen ziek zijn of verschijnselen vertonen en niet om allerlei andere redenen.”

