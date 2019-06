Frankrijk wint Nations Cup in St. Gallen, Guerdat pakt GP

Gisteren heeft Frankrijk de overwinning van de Nations Cup in St. Gallen opgeëist. Deze overwinning werd beslist na een barrage tussen Italië, Zwitserland en Frankrijk. Voor deze landenwedstrijd op 5*-niveau had Nederland geen team opgesteld.

Het Franse team bestond uit Penelope Leprevost, Guillaume Foutrier, Nicolas Delmotte en Kevin Staut. Leprevost bleef met de hengst Vancouver de Lanlore (v. Toulon) in beide omlopen foutloos en Staut herhaalde dit kunstje met de 10-jarige ruin Calevo 2 (v. Casall Ask).

Barrage

In de barrage kwam er van elk land één ruiter in de baan. Guillaume Foutrier was de barrageruiter voor Frankrijk die het opnam tegen Giulia Martinengo Marquet die de barrage reed namens Italië. Beide ruiters bleven foutloos, maar Foutrier reed een snellere tijd, waardoor Frankrijk met de zege naar huis ging. Zwitserland pakte de derde plaats, doordat Martin Fuchs een balk liet vallen.

Steve Guerdat wint Grote Prijs

Er was wel succes voor het thuisland in de Grand Prix, waar Steve Guerdat met Venard de Cerisy de zege behaalde. De beste vier geplaatste ruiters maakten allemaal één springfout. Guerdat reed de snelste tijd en versloeg hiermee zijn landgenoot Arthur Gustavo da Silva. De derde plaats bezette Laura Renwick en de vierde plek was voor Penelope Leprevost.

Bron: Horses.nl