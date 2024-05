Geen Olympische Spelen voor Pénélope Leprévost

Met de dertienjarige Bingo del Tondou (v. Vigo D'Arsouilles) stond Pénélope Leprévost op de Franse longlist voor Parijs. Door deze combinatie kan nu al definitief een streep worden gezet, vanwege een blessure in de kogel van de schimmelruin waaraan hij tien dagen geleden is geopereerd.

In een reactie aan het dagblad Ouest-France vertelt de amazone: “De afgelopen weken bleef hij foutloze rondes lopen, maar we hadden het gevoel dat hij niet de voortgang boekte zoals we hadden gehoopt. Van de een op andere dag raakte Bingo geblesseerd, maar misschien had hij al weken lang last van die onderliggende pijn. We hebben twee weken geleden de beslissing genomen om hem te opereren.”

Geen vierde Olympische Spelen

Penelope Leprevost is een van de ruiters met de meeste Olympische ervaring. Zo nam ze deel aan de Spelen van Londen met de hengst Mylord Carthago, in 2016 won ze teamgoud in Rio de Janeiro in het zadel van de merrie Flora de Mariposa. Ook in Tokyo was ze van de partij met Vancouver de Lanlore, maar met twee weigeringen in de teamfinale waren de kansen op een medaille verkeken. En hoewel ze nog niet zeker was van een plaats in het team voor de Spelen van Parijs, komt de blessure van de Vigo D’Arsouilles-zoon toch hard aan bij de 43-jarige amazone: “Het is des te teleurstellender dat het in het jaar van de Spelen valt, maar paarden leren ons om dingen in perspectief te plaatsen. De wond van Bingo geneest goed en vanaf nu hebben we geen haast meer. We zullen in zijn tempo gaan, zodat hij in de beste omstandigheden terugkeert naar het hoogste niveau.”

Bron: Horses.nl/ Quest-France/ Instagram