Dit jaar geen Olympische Spelen voor Simone Blum en DSP Alice (Askari x Landrebell). De veertienjarige merrie moest afgelopen maandag een operatie ondergaan aan een hematoom. De bloeduitstorting loste zichzelf niet op en moest daarom chirurgisch verwijderd worden. De merrie krijgt nu drie tot vier weken boxrust en wordt daarna weer voorzichtig opgebouwd. "Het welzijn van Alice heeft de hoogste prioriteit", aldus Blum.

“Toko 2020, dat was ons grootste doel. Corona zette daar helaas een streep door en daarna werd het ook niet beter. Alice raakte geblesseerd en het seizoen was voorbij. Maar ook 2021 bracht ons niet veel goeds. Het gebrek aan concoursen en de rhinopneunomie uitbraak maakten het bijna onmogelijk om ons voor te bereiden op de Olympische Spelen. De droom leek mijlenver weg. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, moest Alice gisteren worden geopereerd”, doet Blum haar verhaal.

Alle tijd

“Een hardnekkig hematoom op haar been, die zich niet ontlastte, moest chirurgisch worden verwijderd. We zijn opgelucht dat Alice de operatie en anesthesie goed heeft doorstaan en we zijn heel blij dat ze weer op vier benen staat. Nu krijgt ze drie tot vier weken boxrust, voordat ik haar weer ga opbouwen. Het welzijn van Alice heeft de hoogste prioriteit en daarom willen we haar rustig aan opbouwen. We geven haar zoveel tijd als nodig is om de harten van alle paardensportfans in de toekomst weer sneller te laten kloppen.”

Bron: FB Simone Blum