Geir Gulliksens EK-paard Edesa S Banjan met pensioen

Edesa S Banjan (Toulon x Lys de Darmen) mag op 21-jarige leeftijd van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. De BWP-ruin presteerde onder Geir Gulliksen in de internationale springsport en vertegenwoordigde Noorwegen onder andere op de Europese kampioenschappen in 2015 en 2017 en de Wereldruiterspelen in Caen 2014.

“Banjan is een heel belangrijk paard voor me geweest. Hij was wellicht niet de grootste superster van ze allemaal, maar hij heeft veel kampioenschappen gesprongen en we hebben een boel goede resultaten op het hoogste niveau behaald. Banjan was echt een werkpaard en hij wilde altijd presteren, met een super karakter”, vertelt Gulliksen aan World of Showjumping.

Imponerend palmares

Naast de EK’s en de Wereldruiterspelen, nam de combinatie in 2015 ook deel aan de FEI Wereldbekerfinale in Las Vegas. Ze behaalde top vijf-klasseringen in Drammen, Falsterbo, Hickstead, Las Vegas, Londen, Oslo, Rotterdam, Stockholm en Valkenswaard. Zijn laatste concours liep hij afgelopen oktober, een nationale Grand Prix in Oslo.

Topvorm

“Banjan verkeert nog in topvorm en hij had nog wel langer meegekund, maar met 21 jaar mag hij niet langer internationale wedstrijden lopen.” De ruin mag zijn pensioen in België doorbrengen, bij Gulliksens dochter Victoria.

