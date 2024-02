Gemeenteraad Wellington gaat akkoord met plannen van Mark Bellissimo

De gemeenteraad van Wellington (Florida) heeft voor een wijziging van het bestemmingsplan gestemd, waardoor het Wellington International concoursterrein wordt uitgebreid en projectontwikkelaars luxe huizen kunnen bouwen op de huidige locatie van het Adequan Global Dressage Festival.

De vraag die aan de gemeenteraad werd voorgelegd was of er een perceel met hippische bestemming moet worden herbestemd voor woningbouw, terwijl tegelijkertijd een groot stuk land ten zuiden van het bestaande springterrein herbestemd moet worden van woningbouw naar commerciële paardensport. Wellington Lifestyle Partners, geleid door hippisch ondernemer Mark Bellissimo, is eigenaar van beide percelen. Door de wijziging kan Wellington International de springrubrieken die momenteel op het derbyveld bij het Equestrian Village worden gehouden, op één aaneengesloten stuk grond organiseren.

Ruiters getuigen voor WLP

Veel deelnemers aan het Winter Equestrian Festival spraken zich uit voor het plan van Wellington Lifestyle Partners en verklaarden dat het huidige terrein van Wellington International – dat te koop staat – niet kan tippen aan faciliteiten zoals het World Equestrian Center in Ocala. De Olympische springruiters Rodrigo Pessoa en Nayel Nassar en dressuurruiters Ashley Holzer en Jacquie Brooks getuigden voor uitbreiding van het wedstrijdterrein, net als Murray Kessler, voormalig voorzitter van de U.S. Equestrian Federation, showorganisator Andrew Philbrick en trainer Michael Dignelli.

Bron: Chronofhorse/Horses.nl