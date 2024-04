Gerco Schröder: ‘Ik zou het mooi vinden om nog eens terug te komen op het hoogste niveau’

Gerco Schröder was lange tijd een vaste waarde van TeamNL en nam onder andere deel aan deel aan drie Olympische Spelen. Momenteel heeft hij een stel fijne achtjarigen met potentie om door te groeien naar de dikke sport. Daarnaast heeft Schröder sinds twee maanden de beschikking over de tienjarige Jackpot (Zirocco Blue x Heartbreaker) die tegen topniveau aan zit. "Ik heb hem meteen meegenomen naar Oliva eerder dit jaar. Dat leek goed en we gaan kijken hoe dit verder loopt”, vertelt de ruiter in de serie 'Toppers van 75 jaar CHIO Rotterdam'.

“Ik heb een stel fijne achtjarige paarden. Nog niet klaar voor de dikke sport, maar zeker wel met de potentie om daar naar toe te groeien. Een paard wat tegen dat topniveau aan zit is Jackpot, de stoere schimmel waar Albert Zoer inmiddels anderhalf jaar geleden negende mee werd in de Grote Prijs van Indoor Friesland. Wij hebben Jackpot voor de helft gekocht en ik heb hem meteen meegenomen naar Oliva eerder dit jaar. Dat leek goed en we gaan kijken hoe dit verder loopt.”

Heel jong mannetje

“Ik reed als heel jong mannetje al in Rotterdam. Ongeveer veertien jaar moet ik zijn geweest, het was bij de pony’s. Met auto en trailer gingen we naar Rotterdam en je mocht dan ’s ochtends een gewoon parcours rijden en ’s middags werd er relais gesprongen. Ik vergeet nooit dat ik gekoppeld werd aan Jos Lansink.

Extra mooi en extra zuur

“Ik heb veel leuke en mooie herinneringen aan Rotterdam, maar het mooiste zijn toch wel de successen met het team. Ik heb een paar keer dubbel nul gereden en dat in een landenwedstrijd in eigen land, dat blijft speciaal. Overigens is in eigen land winnen extra mooi, maar slecht rijden is extra zuur. Ik heb gevierd, maar ben er samen met Jeroen Dubbeldam ook ziek van geweest. We baalden zo, dat we toen we eenmaal in het hotel waren nog zuur waren.”

Rob Ehrens, Gerco Schröder en Jeroen Dubbeldam Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Niets garanderen

“Ik heb vaak in Rotterdam gereden en dus ook veel toppaarden meegehad. Geneve, Monaco, London, Berlijn, Cognac Champblanc, allemaal hebben ze in het Kralingse Bos gelopen. Garanderen kan ik niets, maar ik zou het mooi vinden om er nog eens te starten. Ik heb een paar leuke jonge paarden, maar we zijn natuurlijk ook een handelsstal en alles moet betaald worden. Deze paarden worden niet aangeboden, maar als er iemand voor komt…”

Veel mooie dingen

“Ik heb natuurlijk al veel mooie dingen meegemaakt, zowel met het team als individueel. De twee allermooiste waren voor mij de individuele zilveren medaille met London op de Olympische Spelen van 2012 in Londen en het teamgoud op de Wereldruiterspelen in Aken in 2006. In Aken was het een lange, zware dag waarop ik in de tweede manche als allerlaatste van start moest. Ik bleef nul en we wonnen, dat maakte alles goed, geweldig.”

Afscheid Glock’s London met Gerco Schröder tijdens CSI Twente 2019. Foto: Daniëlle Smits/ www.arnd.nl

Speciale plekje

Bijzonder successen behaal je met bijzondere paarden. Voor wie heeft hij dat hele speciale plekje in zijn hart? “Natuurlijk voor London, ook door de manier hoe hij bij mij is gebleven. En nog steeds is. Hij geniet nu van zijn rust en dekt alleen nog maar. Dat doet hij op het Glock Performance Center, maar buiten het dekseizoen is hij bij ons in Tubbergen. Naast London wil ik ook Milano noemen. Calgary, Aken, Geesteren, Barcelona, overal ter wereld hebben we samen geweldige resultaten behaald.”

Niet pushen

Gerco Schröder is ook vader van een zoon en een dochter, Thomas van vijftien en Lisa van dertien. “Thomas heeft gereden, best leuk deed hij dat, maar nu voetbalt hij en soms doet hij aan motorcross. Op het rijden was hij uitgekeken. Lisa heeft twee paarden en werd twee weken geleden Nederlands kampioen in het 1 meter. Dat gaat leuk en ze heeft er plezier in, maar ze doet ook VWO en heeft het druk. We pushen dus niet, ze moet het leuk blijven vinden en we zien waar het schip strandt.”

Toekomst bedrijf

“Dat zelfde geldt overigens voor mij. Ook al bedrijf ik geen topsport meer, ik geniet ook van wat ik nu doe in de paarden. Het is mooi om met jonge, talentvolle paarden bezig te zijn. Zoals gezegd, ik zou het mooi vinden om nog eens terug te komen op het hoogste niveau, maar weet niet hoe het gaat lopen. Wat ik overigens ook mooi zou vinden, is als één van de kinderen van Wim, Ben of mij BWG Stables over zou nemen in de toekomst zodat het bedrijf in de familie blijft.”

Ruiter moet passie hebben

Het is duidelijk dat de liefde voor de sport nog even groot is als in zijn gloriejaren. “Ik geeft tegenwoordig ook les en dat vind ik heel leuk. Natuurlijk zijn talentvolle paarden heel mooi om mee te werken, maar de ruiter moet ook passie hebben. Een heel goed paard met een ruiter die er niet voor gaat, dat is niet mijn ding. Dan heb ik liever een minder goed paard met een ruiter die heel gedreven is, ik hou van passie.”

Bron: CHIO