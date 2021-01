Gilbert Böckmann gaat Nieuw-Zeelandse springruiters coachen

Gilbert Böckmann is de nieuwe bondscoach van de Nieuw-Zeelandse springruiters. De Duitser was zes jaar lang bondscoach van het Australische springteam en coachte ze onder andere op de Olympische Spelen van 2008 en 2012.

Böckmann heeft zelf nog nooit voet op het eiland gezet, maar geeft aan er graag een keer naartoe te reizen. De meeste ruiters en amazones zijn woonachtig in Europa. Böckmann is al jarenlang goed bevriend met de Nieuw-Zeelandse amazone Samantha McIntosh, aan wie hij de hengst Check In verkocht.

Bron: Equitaris