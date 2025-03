GMB-winnaar Noble Apple naar Simon Delestre

De Arezzo VDL-zoon Noble Apple, in 2023 winnaar van de GMB Competitie voor vijfjarige springpaarden, is verkocht naar Frankrijk. De halfbroer van onder andere de KWPN-goedgekeurde hengst Just Apple (v. Verdi TN) en het internationale 1,55m-paard Granny Smith Apple (v. Eldorado van de Zeshoek) vervolgt zijn carrière met Simon Delestre.

Nico van Maaswaal en Sannah Angenent fokten Noble Apple uit de goed fokkende Baloubet du Rouet-dochter Ulina du Rouet. Als veulen kwam hij volledig in eigendom van Nico en Simone van Maaswaal.

Noble Apple werd op Three Crowns Stables opgeleid door David Ljungcrantz, die de ruin in december 2023 naar de overwinning in de finale van de GMB Competitie stuurde.

