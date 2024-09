Goed herstel voor Trevor Breen: ‘Over een paar maanden is het hopelijk business as usual’

Vier maanden na zijn ernstige val in de Grote Prijs van Hamburg, waar Trevor Breen meerdere breuken opliep in zijn nek en rug, heeft de Ierse springruiter voor het eerst weer plaats genomen in het zadel van Highland President. "Het voelde ongelooflijk, maar eigenlijk ook heel normaal. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen", vertelt Breen aan H&H.

Na zijn val werd Breen direct overgeplaatst naar een ziekenhuis in Hamburg, waar hij een operatie onderging om de ernstigste van de drie breuken in zijn lage nek en rug te stabiliseren. De springruiter heeft hard gewerkt aan zijn herstel en inmiddels zijn de eerste ritjes op zijn zelfgefokte Clinton-zoon, het paard waarmee hij vorig jaar teamzilver won op het EK, een feit.

‘Business as usual’

Trevor geeft aan het advies van de artsen op te zullen volgen en het rustig aan te doen zodra hij weer fit is: “De afgelopen maand heb ik het gevoel gehad dat ik het kon, maar ik heb naar de artsen geluisterd. Grappig genoeg weten ze waar ze het over hebben en ze zeiden dat ik moest wachten, dus dat deed ik. Hopelijk pluk ik daar later de vruchten van. Over een paar maanden zal het hopelijk een gevalletje in de achteruitkijkspiegel zijn en kunnen we verder met de business as usual”, vertelt hij.

