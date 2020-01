Golden Oldies: Milton

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. Deze week staat de legendarische Milton (Marius x Any Questions xx), nog altijd één van de grootste springfenomenen uit de geschiedenis, in het zonnetje.

Milton werd in zijn geboortejaar 1977 aangeschaft door wijlen Caroline Bradley. Zijn vader Marius sprong internationaal en Bradley had er alle vertrouwen in dat Milton haar Olympische paard zou worden. Bradley leidde Milton op als hunter, maar de amazone overleed in 1983 na een val op de Suffolk Country Show. Haar ouders sloegen daarna astronomische bedragen af voor de band die hun dochter met Milton had. Aanvankelijk lieten zij Stephen Hadley op Milton rijden, maar al vrij snel stelden ze het springwonder ter beschikking aan John Whitaker.

Het begin van een gouden duo

In 1985 verhuisde de destijds achtjarige Milton naar de stallen van Whitaker. Na een aantal kleinere wedstrijden bracht de ruiter Milton aan start in Berlijn en eindigde op de derde plaats in de kleine Grand Prix. Dat was het begin van een grootse carrière. In 1987 vertegenwoordigde de combinatie Groot-Brittannië op de Europese kampioenschappen en behaalde individueel zilver.

Geen Seoul

Onder Whitaker groeide Milton al snel door tot de grote publieksfavoriet en raakte vrijwel nooit een balk. Hoewel het duo zeker aanspraak maakte op een teamplaats voor de Olympische Spelen van 1988 in Seoul, was de familie Bradley bang dat de reis teveel voor Milton zou zijn en vond dat deelname aan de Spelen alleen voorbehouden was aan hun dochter, die daarvan droomde. Ondanks het Britse team behoorlijk wat druk uitoefenden op de eigenaren, bleven ze bij hun besluit. Consequentie daarvan was dat Whitaker en Milton voor de rest van het jaar geen deel mochten uitmaken van het Britse landenteam.

Medailles

Een jaar later bracht Whitaker de schimmel aan start op de Europese kampioenschappen en behaalde naast teamgoud ook individueel goud. In 1990 volgde er met het team brons en individueel zilver op de Wereldkampioenschappen. Later dat jaar én in 1991 won Milton de Wereldbekerfinale. Na een individuele vijfde plaats op het EK in 1991, kwalificeerde Milton zich voor de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Milton voelde zich niet prettig in de Spaanse hitte en struikelde in het mulle zand na een dubbelsprong in de finale. De kans op een medaille was daarmee verkeken.

Afscheid en overlijden

Milton nam op de Olympia Horse Show in Londen in 1994 afscheid van de sport, als het eerste springpaard ter wereld dat meer dan één miljoen dollar bij elkaar had gelopen. Na zijn afscheid verscheen de schimmel nog een aantal keer voor het publiek, maar na een ernstige koliek aanval in 1998 werd besloten hem thuis van zijn pensioen te laten genieten. Op 4 juli 1999 kreeg hij wederom koliek en overleed aan de gevolgen daarvan.

Bron: Golden Age of Showjumping/Horsetelex