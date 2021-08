GP-merrie Hadja van Orshof (14) door blessure uit de sport

GP-merrie Hadja van Orshof (Cabrio vd Heffinck x Darco) wordt niet langer in de sport uitgebracht en gaat met vervroegd pensioen. Dat heeft amazone Kelli Cruciotti-Vanderveen bekend gemaakt. De veertienjarige BWP-merrie liep bij haar laatste wedstrijd in Tryon een blessure op die een definitief eind heeft gemaakt aan haar carrière.

“Een paar weken geleden in de Grote Prijs van Tryon sprong Hadja foutloos, zoals ze eerder al zo vaak deed. In de landing in de laatste lijn voelde ik dat iets niet goed was. Toen ze uit de ring kwam wist ik dat het deze keer anders was. Na heel veel scans en tijd om te evalueren, werd vastgesteld dat Hadja een carrière beëindigende blessure rechtsvoor had opgelopen en dat ze nooit meer gereden zal kunnen worden”, aldus Kelli Cruciotti-Vanderveen op social media.

Belangrijkste prioriteit

“Gelukkig is ze hersteld en stabiel. En onze eerste en belangrijkste prioriteit is om haar zo comfortabel mogelijk te maken.”

Wereldbekerfinale

Kelli Cruciotti-Vanderveen kreeg ruim vijf jaar geleden de beschikking over Hadja van Orshof. In 2019 nam het duo deel aan de Wereldbekerfinale in Gothenburg. Later dan jaar wonnen ze de Grote Prijs in Tryon en waren er meerdere hoge klasseringen in Wereldbeker-kwalificaties.

Bron: Horses.nl