GP-merrie Jessica Mendoza overlijdt daags na geboorte veulen

De achttienjarige AES-merrie Spirit T (Tornado x Carnaval Drum) van Jessica Mendoza zette op 7 juli vier weken te vroeg een gezond merrieveulen van Aganix du Seigneur Z op de wereld. Al snel bleken er complicaties bij het voormalig Grand Prix-springpaard en na twee dagen overleed de merrie.

“Ze probeerde om voor het veulen te zorgen, maar kon geen melk produceren”, vertelt Mendoza aan Horse & Hound. Ondanks alle inspanningen van het veterinaire team, kon Spirit T niet gered worden. “Ik heb het gevoel dat ze haar veulen zo vroeg op de wereld heeft gezet om het een kans tot overleven te geven. Haar veulen is tot aan haar laatste momenten bij haar gebleven. De stress van het veulen weghalen was haar teveel geworden.”

Pleegmoeder

“De kracht van Facebook werd al snel duidelijk toen we overspoeld werden met berichten en we vonden al snel een merrie wiens veulen een dag eerder was overleden. We hebben het veulen naar haar toegebracht en ze doet het hartstikke goed”, vervolgt de amazone. Het veulen heeft de naam Barcelona T gekregen, naar de laatste wedstrijd waar Mendoza met Spirit T aan deelnam.

Beste paard

Mendoza was met Spirit T aangesteld als reservecombinatie voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Het duo vertegenwoordigde Groot-Brittannië op meerdere Europese kampioenschappen en Nations Cup-wedstrijden. “Ze was mijn alles. Het beste paard en de beste vriend die ik me maar had kunnen wensen.”

Bron: Horse & Hound