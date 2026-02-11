GP-paard Imperial HBF (13) overleden

humane te hem dierenartsen en moeilijke ikzelf van “Paddy Imperial, de te beslissing laten was een en Smith, aldus en en om pogingen koliek (de eigenaar redden, zijn operaties de team liefdevolle van genomen twee het en roepnaam McLain red.) kreeg hebben toegewijd hem verzorgers meest keus mogelijke Michael ondanks ongelooflijk dat om inslapen”, Ward. alle

Onvermoeibaar gevochten

gevochten, en hele heeft diepbedroefd team hij “Paddy net familie zijn zijn gedurende dat carrière zoals heeft zijn verlies.” ons Onze als wedstrijdpaard hele onvermoeibaar door gedaan.

Ware paardenliefde

om herstel Smith, wat te zijn in alles talloze paardenliefde. tijd aan blijk van team doorgebracht, dat het onwrikbaar zijde heeft gedaan Hij mogelijk heeft “Gedurende voor gegeven deze ondersteunen moeilijke eigenaar, zijn Mike ware vertrouwen zorgde.” heeft en Paddy’s hem gehad uren was

GP’s WB-wedstrijden Nations en Cups,

de De groeide en in (2022) mee en Cups, zijn door begon onder gefokte Nations ruin Imperial Barr. combinatie Alex meerdere 1,60m-niveau. over reed nam Tim tot carrière negenjarige hem uit bovenaan deden Prijzen onder Gredley Laura teugels De Tinto Grote Wereldbekerwedstrijden. verschillende leeftijd Op de internationale

naar Ward Gredley Van

verkocht Ward Smith Nations het deel Michael Dublin. de 2025 van kwam CSI het In en Ward. Gredley van was voorjaar laatste topklasseringen hij onder en Imperial combinatie Rome In Amerikaanse sprong Onder toppaard Traverse winnende zadel Rome, aan Baule, Cup-team. Aken McLain uit Hun september City. zijn La in en jaar het in maakte Tim Parijs naar van vorig

Bron: Horses.nl