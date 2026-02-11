GP-paard Imperial HBF (13) overleden

Ellen Liem
McLain Ward met Imperial HBF. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op 13-jarige leeftijd is Imperial HBF (Glasgow vh Merelsnest x Original VDL) overleden. De KWPN-ruin, die in de internationale sport werd uitgebracht door McLain Ward, overleed door complicaties na koliek.


