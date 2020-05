Grand Prix-hengst Aristoteles V terug op Nederlandse bodem

Sinds afgelopen weekend staat de Grand Prix-springhengst Aristoteles V (Padinus x Lux Z) op stal bij Dekstation Enterbrook. De KWPN-aangewezen hengst was internationaal uiterst succesvol onder het zadel van Jonathan McCrea.

Aristoteles V werd op 2,5-jarige leeftijd uitgenodigd voor de kampioensring op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch en werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. In de jaren daarna was hij succesvol onder Gerd Jan Horsmans, stalruiter van Stal Schep. In 2010 nam hij deel aan de Wereldkampioenschappen voor Jonge Springpaarden in Lanaken.

Carrière

De kwaliteit van Aristoteles V werd opgemerkt door Jonathan McCrea, die de hengst sindsdien internationaal uitgebracht heeft. Begin dit jaar deed het duo nog goede zaken op het Winter Equestrian Festival in Wellington. De totale winsom van de hengst bedraagt meer dan 1,2 miljoen dollar.

Bron: Horses.nl/Persbericht