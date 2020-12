Grand Prix-hengst Finishing Touch naar Gerd Sosath

De KWPN-erkende BWP-hengst Finishing Touch Wareslage (Quival x Toulon) is het dekseizoen van 2021 vers beschikbaar via het dekstation van Gerd Sosath. Na een indrukwekkende carrière met zijn in Nederland woonachtige Finse amazone Juulia Jyläs, gaat de vijftienjarige hengst met wedstrijdpensioen.

Met de bij Stal van Triest gevestigde Jyläs vormde Finishing Touch een bekend gezicht op grote internationale concoursvelden. Afgelopen jaar won het duo de Grote Prijs op CSIO3* Uggerhalne, werd vierde in de Grote Prijs op CSI3* Knokke en vierde in de Global Champions Tour op CSI5* Monte Carlo. Daarnaast nam de combinatie deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon (2018) en de Europese kampioenschappen in Gothenburg (2017).

Sosath

Afgelopen seizoen werd Finishing Touch vanwege de corona-perikelen voor het eerst vers ingezet via het station van Jurgen van der Holst. Afgelopen zondag bezocht Gerd Sosath de stal in Elburg en werd de deal om de hengst naar zijn station te halen beklonken. “Een mooie kans om een bewezen Grand Prix-hengst met Quidam de Revel-bloed uit een bewezen Toulon uit een Grandeur-merrie op stal te hebben. Daarbij heeft de hengst goede bewegingen, een geweldige concoursinstelling, bloed en onbeperkt vermogen. Hij lijkt dat ook aan zijn kinderen door te geven”, aldus Sosath.

Bron: Persbericht/Horses.nl