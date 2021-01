Grand Prix-hengst L.B. Convall verpacht naar Frankrijk

Hoewel Ludger Beerbaum geen sportief pensioen van Grand Prix-hengst L.B. Convall (Colman x Cascavelle) heeft aangekondigd, lijkt het er op dat de hengst geen terugkeer gaat maken in de sport. De veertienjarige Holsteiner is dit jaar aan het Franse Beligneux le Haras verpacht.

Met Philipp Weishaupt in het zadel won L.B. Cavall op negenjarige leeftijd de Grote Prijs op CHIO Aken en het jaar daarop de Grote Prijs op Spruce Meadows. In 2018 bracht Weishaupt de schimmel echter voor het laatst aan start. Nu de hengst verpacht is aan Beligneux le Haras, ziet het er naar uit dat er ook dit jaar geen rentree op de planning staat.

Bron: Equitaris