Grand Prix-hengst RMF Bella Baloubet overleden

De Holsteiner-hengst RMF Bella Baloubet (Baloubet du Rouet x Landadel) is op negentienjarige leeftijd overleden. De in Selle Français en bij het AES-goedgekeurde hengst sprong internationaal met onder andere Amy Graham, Denis Lynch en William Whitaker in het zadel. Bella Baloubet sprong vorig jaar zijn laatste wedstrijden, maar kon helaas niet lang van zijn pensioen genieten.

Met Amy Graham in het zadel nam Bella Baloubet deel aan de Wereldruiterspelen in Caen in 2014 en onder Denis Lynch eindigde hij twee jaar geleden derde in de CSI5* Grote Prijs in Monte-Carlo. De hengst laat een klein aantal nakomelingen achter. De KWPN-gefokte Inventa d’Or (mv. Heartbreaker) is goedgekeurd bij het AES en springt internationaal onder Sanne Thijssen.

Bron: Horses.nl/Grand Prix Replay