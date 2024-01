Grand Prix-merrie Arqana de Riverland naar John Whitaker

De veertienjarige merrie Arqana de Riverland (v.Cornet Obolensky) van de Franse Juliette Faligot zal voortaan te zien zijn onder de Brit John Whitaker. Deze ruiterwissel is in het leven geroepen om de merrie een kans te geven deel te nemen aan de Olympische Spelen van Parijs.

Aangezien de nationaliteit van de eigenaar van een paard dat deelneemt aan de Olympische Spelen dezelfde moet zijn als de ruiter in de FEI-database, is er op 3 januari van dit jaar een wijziging aangebracht in het eigendom van de merrie. Formeel gezien blijft Juliette Faligot voor 99% eigenaar van Arqana de Riverland, het resterende percentage is verkocht aan John Whitaker. Deze formaliteit zal de 68-jarige Brit in staat stellen om te rijden op de Olympische Spelen van Parijs 2024, als hij Di Lampard kan overtuigen om hem in het team op te nemen.

‘Ze verdient het’

Aan GrandPrix.info vertelt de Franse amazone: “Ik wil dat Arqana kan concurreren op het niveau dat zij verdient. Ik moet toegeven dat het voor mij nog steeds erg moeilijk is om af te reizen naar alle grotere wedstrijden. Vorig jaar kon ik haar slechts op twee wedstrijden op CSI 5* uitbrengen, die op de Saut Hermès en op Dinard. Op het CSI 4* in Rouen sprong Arqana weer ongelooflijk goed, dus ik dacht dat de tijd rijp was. Ze verdient het echt. Daarom heb ik besloten om dit kleine avontuur met John te beginnen.”

Bron: Horses.nl/ GrandPrix.info