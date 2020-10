Great Britain V van Jérôme Guery naar Cian O’Connor

Jérôme Guery heeft de teugels van zijn achtjarige Great Britain V (Nabab de Reve x Carolus II) overgedragen aan Cian O'Connor. De Ierse ruiter rijdt de ruin, die nu door het leven gaat als Australia, deze week voor het eerst de ring binnen op CSI Valencia.

Recent won Great Britain V nog de CSI5*-rubriek over 1,55m in St. Tropez. In de periode daarvoor behaalde hij top drie klasseringen in onder andere Liège en Oliva.

Great Britain V is gefokt uit de KWPN-merrie Diva-V (mv. Fedor). Deze merrie is een halfzus van de AES-goedgekeurde hengst Zeppeling (v. Lupicor) en komt uit dezelfde moederlijn als KWPN-hengst Haarlem (Voltaire x Irco Polo).

Bron: Horses.nl/World of Showjumping