Greve en Sleiderink geven met jonge paarden clinic op KWPN Hengstenkeuring

Op de donderdagavond van de KWPN Hengstenkeuring geven de springruiters Willem Greve en Sjaak Sleiderink met twee paarden van het Springpaarden Fonds Nederland een demonstratie over de opleiding van jonge springpaarden. Zij rijden voor deze gelegenheid Juwel SFN (v. Etoulon VDL) en Iceman B SFN (v. Mylord Carthago).

Greve: ”We geven het publiek een kijkje in de keuken bij de opleiding van deze springpaarden, wat wij denken dat de goede manier is om jonge paarden op te leiden tot hopelijk de grote sport.”

Juwel SFN en Iceman B SFN

Het Springpaarden Fonds Nederland is de afgelopen tien jaar een waardevolle partner gebleken van de Nederlandse springsport. Beide ruiters die de clinic verzorgen zijn actief binnen het SFN. Beide paarden die deelnemen aan de clinic zijn mede geselecteerd door Willem Greve en worden momenteel getraind door Sjaak Sleiderink. De merrie Juwel SFN (v. Etoulon VDL) maakt deze avond haar opwachting. De KWPN’er is vorig jaar aangekocht door SFN II en sindsdien onder het zadel gekomen van Sleiderink. De schimmel Iceman B SFN (v. Mylord Carthago) komt bij deze clinic ook in actie. De ruin nam als 5-jarige deel aan het WK Jonge Springpaarden in Lanaken en wordt op 1.30m-niveau uitgebracht door Sleiderink.

Sportrubrieken

In de sportrubrieken komt Greve op donderdagavond in actie met KWPN-hengsten. De VHO Trofee en Grote Prijs worden dit jaar voor het eerst samengevoegd tot één rubriek met uitsluitend KWPN-hengsten. In het 1.40m start Greve de getalenteerde 8-jarige Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek). In het 1.50m betreedt de springruiter de piste met de 9-jarige Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek).

Bron: Horses.nl/KWPN