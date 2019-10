Gudrun Patteet heeft een nieuw paard in haar stallen. Het gaat om Kashmira Z (Kashmir van Schuttershof x Libero H). De negenjarige Zangersheide-merrie werd eerder door Andres Vereecke in de internationale sport uitgebracht.

“Zo enthousiast over deze nieuwe toevoeging aan mijn team van paarden”, aldus Gudrun Patteet over haar nieuwe troef. ” We hebben hoge verwachtingen van deze speciale dame.”

Bron: Horses.nl/FB