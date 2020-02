Guerdat stoot landgenoot Fuchs van troon FEI Wereldranglijst

Steve Guerdat moest afgelopen maand de leiding van de FEI Wereldranglijst afstaan aan zijn landgenoot Martin Fuchs, maar mede dankzij zijn winst in de wereldbekerwedstrijd in Basel, staat de Zwitserse ruiter weer fier aan kop. Beste Nederlander op de lijst is Maikel van der Vleuten, die twee plaatsen steeg ten opzichte van de vorige maand en nu twaalfde staat.