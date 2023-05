Guerdats Con Calma naar Natalie Dean

Natalie Dean is de nieuwe amazone van Con Calma (v. Cascadello I). De tienjarige Holsteiner-merrie werd sinds eind vorig jaar door Steve Guerdat gereden. In april werd de combinatie nog tweede in een 1,50m direct op tijd in Arezzo.

Voormalig eigenaar Martin Fuchs van Twin Flame Horses liet aan World of Showjumping weten dat het plan was om Con Calma dit jaar haar eerste 1,50m Grand Prix-rubrieken te laten springen. Via Ilan Ferder werd de merrie echter verkocht aan Natalie Dean, die op zoek was naar een 1,50m-paard met de kwaliteiten voor kampioenschappen.

Bron: WoS