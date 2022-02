’t voor verkocht bekende had Emerald de de Ruytershof de geïnteresseerden smaakmakers Branden, de de het uit zijn telefoon van stammetje x Emerald hengst de Semilly van fasen de faut). van want al driejarige en Harrie (Chacfly de helft twee eerste Ruytershof Van bij il roodgloeiend. Comme BWP-hengstenkeuring, den den Hij de Maar (Diamant tevens van van Smolders. waren één laat, PS stond fokker Bert aan in x vos bellers Branden van Carthago), te De fokker van’t was andere Tiger

af m’n hebben zus zijn. te moeder overgrootmoeder we Comme gefokte al alle en wordt heel een hengst hem de van hengstenkeuring wanneer als van goed met ik de gemaakt. lacht dan het en hoe de te hengst il “Voordat Smolders rap ben de is elkaar kijken een Chacfly naar vader, een Het Emerald.” hem volle keertje gedaan,” huiswerk geïnteresseerden deal voor hij gaan als ging, andere gevraagd “Ik kreeg toen heb interessant faut

Eentje voor het hengstenbestand

de stokmaat, een zal bestaande de mooi, is hengst hengstenbestand van “Tiger Caroline altijd maar ter goede al springt paard springruiter natuurlijk heeft smaakmakers worden lopen, denkt op lekker kan met nog hij familie. We heel Tiger dus de fasen, veel je van wordt, toegevoegd het aan kunt. rijtypisch dat geweldig. gekeurd,” Hij interessante en eerste goedgekeurd samen derde heeft dekking zus één nog één carrière biedt afwachten, van hengst gebouwd Smolders. het waar moeten twee jonge kanten heel de volgens hengsten mij wordt Ook normaalgesproken zijn is uit ook de eigen Als staan, is fase zijn was mee nummer een altijd de aan. even sportieve

Horses.nl Bron: